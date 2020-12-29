Barcelona - Eibar maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Barcelona , son 4 maçta 10 puan toplayarak 5. sıraya kadar yükseldi. Noel'i kutlamak için Arjantin 'e giden, dönüşünde de sağ ayak bileğinden tedavisine devam edileceği açıklanan Lionel Messi, 2020'nin son maçında forma giyemeyecek. Messi dışında Jordi Alba cezalı. Sol bekte Junior Firpo izleyeceğiz. Ansu Fati, Gerard Pique ve Sergi Roberto sakat. Clement Lenglet'nin savunma partneri Ronald Araujo olacak. Hücum merkezinde Martin Braithwaite görev yapacak.

Son maçlarda kazanamıyor gibi gözükse de bu sezon deplasmanda başarılı bir grafik çizen Eibar'da ise Yoshinori Muto ve Sergi Enrich hafif sakatlıklarına rağmen deplasman kafilesine dahil edildi. Savunma merkezinde Pedro Bigas'ın yanında Esteban Burgoz izleyebiliriz çünkü Paulo Oliveira'nın durumu maç saati netlik kazanacak. Hücum Kike Garcia'ya emanet. Onu sağ kanattan Pedro Leon destekleyecek. TD Jose Luis Mendilibar; "Messi'nin olmaması avantaj gibi gözükebilir ama diğer oyuncular şimdi daha özgür oynayacak ve bu aslına bakarsanız bizim için pek de iyi olmamış gibi gözüküyor..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona'nın ligdeki son 5 maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti. Bu 4 maçın 3'ünde aynı zamanda "karşılıklı gol" de izledik.

- Eibar bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçının tamamında gol atmayı başardı! Bu 7 maçın 5'inde "karşılıklı gol" oldu.

- İki takımın ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü Barcelona gol yemeden kazandı. Diğer maç 2-2 berabere bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %54'lük kesim Lionel Messi olmasa da Katalan devine iç sahada güveniyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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