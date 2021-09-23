Barcelona, Emre Demir'i transfer etti

Barcelona, Kayserispor 'dan Emre Demir'i transfer ettiğini açıkladı.

Yapılan anlaşma ve UEFA kurallarına göre Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.

Barcelona'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi"