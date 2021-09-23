Barcelona, Emre Demir'i transfer etti

23 Eylül 2021 Perşembe - 18:48
Barcelona, Kayserispor
'dan Emre Demir'i transfer ettiğini açıkladı.
Yapılan anlaşma ve UEFA
kurallarına göre Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona
forması giyecek.
Barcelona'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi"