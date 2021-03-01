Barcelona Eski Başkanı Bartomeu gözaltına alındı

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu Barçagate operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

01 Mart 2021 Pazartesi - 14:08 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 14:11
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Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu, bu sabah Barçagate operasyonu kapsamında tutuklandı.
 
'BarcaGate' operasyonu kapsamında gözaltına alınan Josep Bartomeu, kulüp üstünde etkisi olan Messi, Pique ve Xavi gibi isimleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor.
 
Bartomeu ve yönetim kurulu, Lionel Messi'yi çevreleyen tartışmalardan çıkan sonuçların ortasında geçen yıl istifa etmişti. Kulüp, koronavirüs salgınının yol açtığı siyasi kargaşa ve borcun ortasında kalmıştı.

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Etiketler: barcelona Bartomeu
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