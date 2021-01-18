Barcelona kariyerinde bir ilk! Yumruk attı ve...

Dün akşam İspanya Kupası finalinde Atletic Bilbao ile karşı karşıya gelen Barcelona'da Lionel Messi kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 11:26
İLGİLİ HABERLER
Mesut Özil bereketi! Yüzde 7 artış Gaziantep FK Ricardo Sa Pinto ile anlaşmak üzere Mustafa Reşit Akçay Kocaelispor'da Vedat Muriç'in de gözü Mesut Özil transferindeydi Flaş gelişme! Sivasspor Ljajic'i istedi

Sevilla'nın Olimpico de la Cartuja Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında Barcelona, normal süresi 2-2 sona eren mücadelede Athletic Bilbao'ya 3-2 yenildi ve kupayı rakibine kaptırdı. Barcelona'nın gollerini 40 ve 77. dakikalarda Antoine Griezmann atarken Bilbao'nun sayıları 42. dakikada Oscar de Marcos'tan, 90. dakikada Asier Villalibre'den ve uzatmaların başında 93. dakikada Inaki Williams'tan geldi.
 
MESSI KIRMIZI KART GÖRDÜ
 
Uzatmalarda 3-2 geriye düşen Barcelona aradığı golü bulamadı. 120. dakikada Lionel Messi, kendisiyle ikili mücadeleye giren rakibine yumruk attı. Atağın bitiminde oyunu durduran hakem, VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gidip pozisyonu izledi ve Messi'ye kırmızı kart çıkardı.
 
Lionel Messiden tarihe geçen kırmızı kart Rakibine yumruk attı ve...
 
BARCELONA KARİYERİNDE İLK KIRMIZI KART
 
120. dakikada oyundan atılan Lionel Messi, Barcelona ile 753. resmi maçında ilk kez kırmızı kart görmüş oldu. Messi, Ekim 2004'ten beri Barcelona ile resmi maça çıkıyor. Yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nda iki kez kırmızı kart görmüştü.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: messi kırmızı kart
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da imza şov! 4 transfer bitti Galatasaray'da imza şov! 4 transfer bitti
Beşiktaş mağlubyeti ders oldu! Galatasaray İrfan Can Kahveci'ye 3,5 yıllık imzayı attırdıBeşiktaş mağlubyeti ders oldu! Galatasaray İrfan Can Kahveci'ye 3,5 yıllık imzayı attırdı Beşiktaş - Galatasaray derbisinden sonra acı gerçek ortaya çıktı! Josef de Souza'nın neden alınmadığı anlaşıldıBeşiktaş - Galatasaray derbisinden sonra acı gerçek ortaya çıktı! Josef de Souza'nın neden alınmadığı anlaşıldı Sadece Avrupa değil dünya Mesut Özil transferini konuşuyor! Ronaldo'yu silip attıSadece Avrupa değil dünya Mesut Özil transferini konuşuyor! Ronaldo'yu silip attı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.