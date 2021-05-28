Barcelona Lassa-Olimpia Milano maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takım bu sezon karşı karşıya geldiği iki maçı da Barcelona Lassa, 87-71 ve 56-72’lik skorlarla kazanmıştı.

İki takımın normal sezonda oynadığı iki maçta da 160 sayı barajı aşılmadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Barcelona Lassa ile Olmpia Milano’nun karşı karşıya geleceği zorlu maçta %59’luk oranla İspanyol ekibinin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Normal sezon lideri Barcelona, yıllar sonra Final-Four'a kalan Milano ile finalist olabilmek için karşılaşacak. Normal sezonda oynanan iki maçı da Barcelona farklı kazanmıştı. İki takımda da önemli bir eksik yok. Milano, buraya gelene kadar çok istikrarlı bir performans sergilemedi. Barcelona da kadro kapasitesini tam olarak sahaya yansıtamıyor. Ama takım olma yolunda sorunları bulunan Milano'yu yeneceklerini düşünüyorum. 1 tercihini öneriyorum.