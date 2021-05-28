Barcelona Lassa-Olimpia Milano maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Euroleague Final Four aşamasının bir diğer yarı final eşleşnmesi ise Barcelona Lassa-Olimpia Milano arasında oynanırken siz de karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma - 10:07
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Euroleague çeyrek final aşamasında Zenit’i zorlu bir eşleşme sonunda geçmeyi başaran İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, Final Four’da finale adını yazdırmak için tecrübeli antrenör Ettore Messina’nın yönettiği Olimpia Milano ile karşılaşacak.
 
Kadro kalitesi anlamında Euroleague arenasının en yetenekli takımlarından biri olan Barcelona, Sergio Rodriguez, Gigi Datome ve Zach Leday gibi yetenekli isimlerin bulunduğu Olimpia Milano ile final için mücadele verecek.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
 
İki takım bu sezon karşı karşıya geldiği iki maçı da Barcelona Lassa, 87-71 ve 56-72’lik skorlarla kazanmıştı.
İki takımın normal sezonda oynadığı iki maçta da 160 sayı barajı aşılmadı.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
 
Misli.com üyeleri, Barcelona Lassa ile Olmpia Milano’nun karşı karşıya geleceği zorlu maçta %59’luk oranla İspanyol ekibinin galibiyetini tercih ediyor.
 
MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU
 
Normal sezon lideri Barcelona, yıllar sonra Final-Four'a kalan Milano ile finalist olabilmek için karşılaşacak. Normal sezonda oynanan iki maçı da Barcelona farklı kazanmıştı. İki takımda da önemli bir eksik yok. Milano, buraya gelene kadar çok istikrarlı bir performans sergilemedi. Barcelona da kadro kapasitesini tam olarak sahaya yansıtamıyor. Ama takım olma yolunda sorunları bulunan Milano'yu yeneceklerini düşünüyorum. 1 tercihini öneriyorum.

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