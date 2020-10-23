Barcelona Lassa - Real Madrid Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İspanya Ligi’nin ve aynı zamanda dünyanın en büyük rekabetlerinden biri olan Barcelona – Real Madrid mücadelesi bu akşam parkelere taşınıyor.

23 Ekim 2020 Cuma - 10:29
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BARCELONA LASSA – REAL MADRID
Kurduğu iddialı kadro ile Euroleague serüvenine harika bir başlangıç yapan Barcelona, performans olarak beklentilerin altında kalan Real Madrid Basketbol’u konuk ediyor. Her iki takım da bu zorlu mücadelede galibiyet için parkeye çıkarken siz de karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle yaşayabilirsiniz. 
 
Euroleague’de geride bıraktığımız çift maç haftasını 2 galibiyetle kapatarak normal sezon liderliği için en güçlü takım olduğunu bir kez daha kanıtlayan Barcelona Lassa, bu karşılaşmalarda Valencia ve Panathinaikos’u mağlup etti. Özellikle uzun rotasyonunun önemli bir ismi olan Mirotic’in eksikliğini hissettirmeyen takım, gelecek müsabakalar için de olumlu sinyal verdi.
 
Bunun yanı sıra İspanya Basketbol Ligi performansının aksine Euroleague’de hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapan Pablo Laso ve öğrencileri bu derbi mücadelesini toparlanma maçı olarak görecektir. Son olarak Olimpia Milano’ya mağlup olan Real Madrid’de Facundo Campazzo’nun form düşüklüğü Laso’yu endişelendiren en büyük sorun durumunda.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Real Madrid, geçtiğimiz sezon Euroleague’de Barcelona Lassa ile bir kez karşı karşıya geldi ve bu mücadeleyi 86-76 kazandı.
 
Ev sahibi ekip Barcelona’nın bu sezon Euroleague’de oynadığı 4 maçın 3’ünde 160 sayı barajı aşılmadı.
Konuk ekip Real Madrid’in maçlarında ise 2 mücadelede 160 sayı barajı aşılırken diğer karşılaşmalarda bu sayının aşılamadı.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Euroleague karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcılarının şu ana kadar en çok tercih ettiği bahislerden biri de Barcelona Lassa oldu. %31’lik kesim Barcelona’nın galibiyetini tercih etti.
 

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Etiketler: Barcelona Lassa Real Madrid misli
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