Barcelona Messi ile yolların ayrılığını açıkladı!

Barcelona, Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalanmayacağını açıkladı

05 Ağustos 2021 Perşembe - 21:13
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Barcelona, Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalanmayacağını açıkladı
 
Barcelona kulbü açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Messi'yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek.''
 
Uzun süredir Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olan Lionel Messi'nin İspanyol ekibiyle yolları ayrılıyor. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, tarafların yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen,  kulübün ekonomik durumu ve LaLiga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme yenilenemeyeceği belirtildi.
 
Barcelona'dan yapılan açıklamada Messi'ye katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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