Barcelona, Messi'nin kalması için her şeyi yapıyor!

Arjantinli oyuncunun istediklerini tek tek yapan yönetim, sportif direktör ve teknik direktörü görevden aldı. Başkan Bartomeu ardından da yeni teknik adam Koeman’ın takımı, Messi’yi merkeze alarak oluşturacağını açıkladı

Bayern Münih mağlubiyetinin ardından Barcelona ’dan ayrılacağı konuşulan Messi için yönetim her türlü fedakârlığı yapmaya başladı. Öncelikle yıldız futbolcunun sorunlar yaşadığı sportif direktör Abidal gönderildi, ardından da anlaşamadığı konuşulan teknik direktör Setien’in görevine son verildi.

Barcelona başkanının kulüp televizyonuna çıkarak Messi’nin takımda kalacağını açıklamasının yanında “Yeni teknik direktörümüz Koeman, başlattığımız yapılanmayı Messi’yi merkeze alarak oluşturacak” ifadesi de bu gelişmeleri doğruladı. Yönetim ve teknik ekip katında yapılan değişiklikleri, yıldız futbolcunun isteği gözetilerek gerçekleştirilecek transferlerin izleyeceği tahmin ediliyor. Tarihi yenilginin değil ama Messi ayrılığının kendi konumunu da tehlikeye atacağının farkında olan Başkan Bartomeu durumu toparlamaya çalışırken, kafa karışıklığının hala sürdüğü öğrenilen yıldız ismin bu gelişmelerin ardından nasıl bir tutum takınacağı merakla bekleniyor.