Barcelona, Messi'nin kalması için her şeyi yapıyor!

Barcelona, yıldız futbolcusu Messi'yi takımda tutma adına elinden geleni yapmaya başladı.

20 Ağustos 2020 Perşembe - 7:16
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Arjantinli oyuncunun istediklerini tek tek yapan yönetim, sportif direktör ve teknik direktörü görevden aldı. Başkan Bartomeu ardından da yeni teknik adam Koeman’ın takımı, Messi’yi merkeze alarak oluşturacağını açıkladı
 
Bayern Münih mağlubiyetinin ardından Barcelona’dan ayrılacağı konuşulan Messi için yönetim her türlü fedakârlığı yapmaya başladı. Öncelikle yıldız futbolcunun sorunlar yaşadığı sportif direktör Abidal gönderildi, ardından da anlaşamadığı konuşulan teknik direktör Setien’in görevine son verildi.
 
Barcelona başkanının kulüp televizyonuna çıkarak Messi’nin takımda kalacağını açıklamasının yanında “Yeni teknik direktörümüz Koeman, başlattığımız yapılanmayı Messi’yi merkeze alarak oluşturacak” ifadesi de bu gelişmeleri doğruladı. Yönetim ve teknik ekip katında yapılan değişiklikleri, yıldız futbolcunun isteği gözetilerek gerçekleştirilecek transferlerin izleyeceği tahmin ediliyor. Tarihi yenilginin değil ama Messi ayrılığının kendi konumunu da tehlikeye atacağının farkında olan Başkan Bartomeu durumu toparlamaya çalışırken, kafa karışıklığının hala sürdüğü öğrenilen yıldız ismin bu gelişmelerin ardından nasıl bir tutum takınacağı merakla bekleniyor.
 
Öte yandan Barcelona’nın yeni teknik direktörü resmen Ronald Koeman oldu. Katalan ekibi, camianın içerisinden bir isim olan eski futbolcuları ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bir dönem takımda yardımcı antrenörlük de yapan Koeman için Barça’nın, hali hazırda görevinin sürdüğü Hollanda Milli Takımı’na 4-5 milyon euroluk bir tazminat ödeyeceği öne sürülüyor.
 
 

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