Barcelona'nın eski kalecisi Arnau hayatını kaybetti

La Liga'da Barcelona ve Malaga'nın eski kalecisi Francesc Arnau 46 yaşında hayatını kaybetti.

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:07
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Barcelona'nın formasını 1998-2001 yılları arasında giyen kaleci Francesc Arnau, 46 yaşında hayatını kaybetti.
 
Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kulübün altyapısından yetişip formasını giyen eski futbolcunun ölümü nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.
 
Son olarak İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Oviedo'nun sportif direktörlüğünü yapan Arnau'nun ani ölümünün nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
 
Ayrıca, Real Madrid'in de aralarında bulunduğu çok sayıda İspanyol kulübü, Arnau'nun ölümü sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.
 
Francesc Arnau 2000-2011 yılları arasında Malaga forması giymişti.

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