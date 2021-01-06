Başakşehir:1 - Erzurumspor:0

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir sahasında Erzurumspor'u ağırladı. Ligde son 7 maçtır galibiyeti unutan Okan Buruk'un öğrencileri, bu kez sürprize izin vermedi ve 3 puanı tek golle hanesine yazdırmayı başardı. İstanbul ekinin tek golü 40. dakikada Gulbraundsen'den geldi.

06 Ocak 2021 Çarşamba - 18:02
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım bu maçla galibiyet hasretine son verdi ve 40. dakikada Gulbraundsen'in attığı tek golle maçı 1-0 kazanmayı başardı. Son iki maçında 4 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise yenilgiyle sahadan ayrıldı. 
 
Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 19'a yükseltti. Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.
 
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
 
Maçın henüz 6. dakikasında Başakşehir maçtaki etkinliğini gösterdi. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Chadli, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Farnolle'ün sektirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
 
Mücadelenin 17. dakikasında Başakşehir etkili gelen taraf oldu. Sol kanattan Hasan Ali'nin sıfıra inerek içeri çevirdiği topa Chadli vuruşunu yaptı. Savunma topun kaleye gitmesine izin vermedi.
 
Gol fırsatı kaçtı
 
29. dakikada Başakşehir yine gole yaklaşan taraf oldu. Chadli'nin yerden altıpasa çıkarttığı topa Gulbrandsen bomboş durumda olmasına rağmen dokunamadı.
 
Maçta dakikalar 33'ü gösterdiğinde bu sefer etkili gelen taraf Erzurumspor oldu. Sol kanattan nefis hareketlerle ceza sahasına doğru sokulan Novikovas, Obertan'ı gördü. Obretan'ın vuruşu Epureanu'dan döndü.
 
Başakşehir gol perdesini açtı
 
GOL | Maçın 40. dakikasında Başakşehir, Gulbraundsen'in golü ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Epureanu'nun vuruşu kaleci Farnolle'den döndü. Bu topu Gulbrandsen tamamladı ve takımını öne geçirdi. Gulbrandsen, bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti.
 
Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip Başakşehir soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
 
53. dakikada Hasan Ali'nin hatalı pasıyla başlayan BB Erzurumspor atağında Emrah'ın pasıyla sağ kanattan bindiren Cenk Ahmet, ortasını arka direğe doğru yaptı. Novikovas'tan önce savunma araya girdi.
 
Maçın 69. dakikasında Erzurumspor tehlikeyi yaratan taraf oldu. Sağ kanattan Cenk Ahmet'in ortasında ön direkte Ömer Şişmanoğlu yükseldi ama dokunamadı. Ponck bu topu uzaklaştırdı.
 
83. dakikada Başakşehir net bir fırsatı harcadı. İrcan Can'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta gönderdi.
 
Başakşehir, BB Erzurumspor'u 1-0 yenerek Süper Lig'de 7 hafta aranın ardından kazandı.
 

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Etiketler: Başakşehir Erzurumspor Süper Lig
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