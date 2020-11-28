Başakşehir 3-3 Denizlispor

Goller: Dk. 11 ve 21 Gulbrandsen, Dk. 59 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Özer Özdemir, Dk. 90 2 Rodallega, Dk. 90 7 Murawski (penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)

90+ 5. dakikada Mustafa Yumlu ile Skrtel'in ceza sahası içerisinde girdiği hava topu mücadelesi sonrasında hakem Arda Kardeşler'e VAR'dan uyarı geldi. Arda Kardeşler, saha kenarına gelip pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi.

90+ 2. dakikada Denizlispor ikinci golünü attı. Sagal'ın sol kanatan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ravil Tagir ters bir vuruş yaptı. Kaleci Volkan Babacan'dan seken topu Rodallega ağlara gönderdi: 3-2.

62. dakika Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Sacko'nun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Özer, bekletmeden yerden şutunu gönderdi ve top köşeden ağlarla buluştu: 3-1.

59. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golünü attı. Visca sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza sahasına yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba topun gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

30. dakikada Sagal'ın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın dönerek şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Visca, savunma arkasına kaçan Gulbrandsen'e pasını gönderdi. Norveçli oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve kaleci Pantilimon'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Orta sahada topla buluşan Chadli, savunmanın arkasına hareketlenen Gulbrandsen'e pasını attı. Norveçli oyuncu ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunu atta ve meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçından notlar

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk , ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Buruk, ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaş 'a deplasmanda 3-2 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Mehmet Topal kadroda yer almadı. Berkay Özcan, Alexandru Epureanu ve Bolingoli de yedekler arasında forma şansı bekledi. Okan Buruk bu 4 oyuncunun yerine Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen ve Nacer Chadli'ye ilk 11'de görev verdi. Bu değişiklikler sonrasında ise Deniz Türüç sol bekte görev aldı.

İstanbul ekibinde, sakatlığı süren Junior Caiçara ise kadroda yer almadı.

Fredrik Gulbrandsen ilk kez ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Gulbrandsen, turuncu-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş karşısında kaydettiği iki gole de imza atmıştı.