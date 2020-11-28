Başakşehir 3-3 Denizlispor

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı.

28 Kasım 2020 Cumartesi - 15:59 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 18:22
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Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı.
 
 
11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Orta sahada topla buluşan  Chadli, savunmanın arkasına hareketlenen Gulbrandsen'e pasını attı. Norveçli  oyuncu ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunu atta ve meşin yuvarlak  köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
 
16. dakikada Denizlispor'un gelişen atağında Bakalorz'un pasıyla sağ  kanatta topla buluşan Sagal, Deniz Türüç'ten sıyrılıp ceza sahasına girdi. Dar  açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan da kaldı.
 
19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Rodallega'nın  şutu, savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Bakalorz yükselen topa kafayı vurdu,  meşin yuvarlak üst ağlara gitti.
 
21. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Visca, savunma  arkasına kaçan Gulbrandsen'e pasını gönderdi. Norveçli oyuncu, ceza sahasına  girdikten sonra şutunu çekti ve kaleci Pantilimon'un solundan meşin yuvarlağı  ağlara gönderdi: 2-0.
 
23. dakikada Gulbrandsen'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan  Demba Ba'nın şutunda, top kaleci Patilimon'dan döndü. Boşta kalan topa Mahmut  Tekdemir vurdu, meşin yuvarlak yanda auta gitti.
 
30. dakikada Sagal'ın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla  buluşan Rodallega'nın dönerek şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede meşin  yuvarlağı kontrol etti.
 
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona  erdi.
 
51. dakikada Sagal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza  sahasında savunmaya çarpan top boşta kaldı. Mustafa Yumlu'nun yakın mesafeden  vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ı geçen topu, Skrtel kornere gönderdi.
 
59. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golünü attı. Visca sağ kanattan  kullandığı kornerde, ceza sahasına yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba topun  gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.
 
62. dakika Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Sacko'nun pasıyla Medipol  Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Özer, bekletmeden yerden şutunu gönderdi  ve top köşeden ağlarla buluştu: 3-1.
 
90+ 2. dakikada Denizlispor ikinci golünü attı. Sagal'ın sol kanatan  ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ravil Tagir ters bir vuruş yaptı. Kaleci  Volkan Babacan'dan seken topu Rodallega ağlara gönderdi: 3-2.
 
90+ 5. dakikada Mustafa Yumlu ile Skrtel'in ceza sahası içerisinde  girdiği hava topu mücadelesi sonrasında hakem Arda Kardeşler'e VAR'dan uyarı  geldi. Arda Kardeşler, saha kenarına gelip pozisyonu izledikten sonra penaltı  kararını verdi.
 
90+ 7. dakikada penaltı atışını kullanan Murawski, meşin yuvarlağı  filelere yolladı: 3-3.
 
Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.
 
 
Stat: Başakşehir Fatih Terim 
 
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey
 
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 85 Ravil Tagir),  Skrtel, Ponck, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Giuliano), İrfan Can Kahveci  (Dk. 68 Azubuike), Visca (Dk. 68 Hasan Ali Kaldırım), Chadli, Gulbrandsen, Demba  Ba (Dk. 79 Berkay Özcan)
 
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa  Yumlu, Tiago Lopes (Dk. 46 Bergdich), Murawski, Bakalorz (Dk. 60 Mesanovic),  Sacko (Dk. 82 Recep Niyaz), Aissati, Sagal, Rodallega
 
Goller: Dk. 11 ve 21 Gulbrandsen, Dk. 59 Demba Ba (Medipol  Başakşehir), Dk. 62 Özer Özdemir, Dk. 90 2 Rodallega, Dk. 90 7 Murawski  (penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)
 
Sarı kartlar: Dk. 20 Tiago Lopes (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Chadli,  Dk. 90 6 Skrtel (Medipol Başakşehir)
 
 
Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçından notlar 
Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor'u  konuk eden Medipol  Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın  ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. 
 
Buruk, ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda 3-2 yenildikleri  mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
 
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Mehmet Topal kadroda yer  almadı. Berkay Özcan, Alexandru Epureanu ve Bolingoli de yedekler arasında forma  şansı bekledi. Okan Buruk bu 4 oyuncunun yerine Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir,  Fredrik Gulbrandsen ve Nacer Chadli'ye ilk 11'de görev verdi. Bu değişiklikler  sonrasında ise Deniz Türüç sol bekte görev aldı.
 
İstanbul ekibinde, sakatlığı süren Junior Caiçara ise kadroda yer  almadı.
 
Fredrik Gulbrandsen ilk kez ilk 11'de
Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen bu sezon  ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.
 
Gulbrandsen, turuncu-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş  karşısında kaydettiği iki gole de imza atmıştı.
 
 
 

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