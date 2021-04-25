Başakşehir - Alanyaspor nasıl başladıysa öyle bitti!

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 37'ye yükseltti ve son 2 haftada 4 puanı hanesine yazdırdı. Alanyaspor ise 56 puana yükseldi ve 8 maç sonra ilk kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Fenebahçe'yi konuk edecek.