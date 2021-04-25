Başakşehir - Alanyaspor nasıl başladıysa öyle bitti!

Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Kocaman, deplasmanda 1-0 kazandıkları Kasımpaşa
mücadelesinde ilk 11'de yer alan Mehmet Topal
ve Nacer Chadli'nin yerine cezası biten Mahmut Tekdemir ve Fredrik Gulbrandsen'i sahaya sürdü. Turuncu-lacivertli ekip, karşılaşmaya Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci
, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Giuliano, Danijel Aleksic ve Gulbrandsen 11'iyle sahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Kıvanç Koral, Mehmet Topal, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu, Ravil Tagir, Enzo Crivelli ve Bolingoli yer aldı.