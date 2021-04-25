Başakşehir - Alanyaspor nasıl başladıysa öyle bitti!

Ligde kalma savaşı veren Başakşehir, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

25 Nisan 2021 Pazar - 18:00
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Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın takımı Başakşehir ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.
 
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Başakşehir'in isabetli şut çekemediği maçta, Alanyaspor da kaleci Volkan Babacan engelini geçemedi.
 
Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 37'ye yükseltti ve son 2 haftada 4 puanı hanesine yazdırdı. Alanyaspor ise 56 puana yükseldi ve 8 maç sonra ilk kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
 
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Fenebahçe'yi konuk edecek.
 
KOCAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK
 
Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Kocaman, deplasmanda 1-0 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de yer alan Mehmet Topal ve Nacer Chadli'nin yerine cezası biten Mahmut Tekdemir ve Fredrik Gulbrandsen'i sahaya sürdü. Turuncu-lacivertli ekip, karşılaşmaya Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Giuliano, Danijel Aleksic ve Gulbrandsen 11'iyle sahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Kıvanç Koral, Mehmet Topal, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu, Ravil Tagir, Enzo Crivelli ve Bolingoli yer aldı.
 
ŞENOL GÜNEŞ DE İZLEDİ
 
Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de statta izledi.

 
Güneş mücadeleyi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte takip etti.

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Etiketler: başakşehir alanyaspor
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