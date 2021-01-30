Başakşehir Aykut Kocaman ile 1,5+1 yıllık anlaşma yaptı

30 Ocak 2021 Cumartesi - 14:26
Süper Lig'de geçen sezon kulüp tarihinde bir ilk yaşayarak şampiyon olan Başakşehir
'de şampiyonluğu getiren teknik direktör Okan Buruk
ile bu sezonki kötü gidişat sonrasında dün yollar ayrılmıştı.
Son olarak Trabzonspor
ile oynanan Süper Kupa maçında mağlup olan Başakşehir, bu mağlubiyetin sonrasında yapılan görüşmelerle karşılıklı anlaşılarak yolları ayırma kararı aldı.
Bu gelişmelerin ardından İstanbul
ekibi için gündeme gelen ilk isim Aykut Kocaman
oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir'in kulüp binasına geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle görüşme gerçekleştiren Aykut Kocaman, bu görüşmeler sonrasında 1,5+1 yıllığına prensip olarak anlaştı.
TESİSLERİ GEZDİ
Yapılan görüşmeler sonrasında Başakşehir ile anlaşma sağlayan Aykut Kocaman, Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle tesisleri gezdi. Daha sonra Kocaman, 16:00'da Başakşehir'in Hatayspor
ile oynayacağı maçı takip edecek. Anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Aykut Kocaman, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun devre arasında Anadolu
ekibiyle yollarını ayırmıştı.