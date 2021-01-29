Başakşehir Aykut Kocaman ve Tayfun Korkut'u gündemine aldı

Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir Aykut Kocaman ve Tayfun Korkut ile ilgileniyor.

29 Ocak 2021 Cuma - 16:39
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Medipol Başakşehir, sürpriz bir kararla Okan Buruk'la yollarını ayırdığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler takımın emanet edileceği isme çevrildi.
 
Başakşehir Futbol Kulübü resmi açıklamada, "Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır." ifadelerini kullandı.
 
ADAYLAR NETLEŞTİ
 
2019-2020 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 yenilgi ve 69 puanla Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Buruk'la yol ayrımına gidilmesiyle birlikte Başakşehir'de teknik direktör için adaylar netleşti.
 
İstanbul ekibi, şu an boşta olan Aykut Kocaman, Tayfun Korkut, Tamer Tuna gibi isimleri gündeminde tutuyor. 
 
KOCAMAN 'TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞIM' DEMİŞTİ
 
Aykut Kocaman, Konyaspor'la yaşadığı ayrılığın ardından adının farklı takımlarla anılması üzerine, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" demişti.
 
AVRUPA'DA 16 MAÇTA 6 GALİBİYET
 
Bu sezon şu ana kadar ligde aradığını bulamayan Başakşehir, 24 puanla 15. sırada yer alıyordu... Turuncu lacivertliler, Buruk'un teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 16 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi almıştı. Bas¸aks¸ehir, kulu¨be tarihinde tek s¸ampiyonlugˆunu kazandıran teknik direkto¨r Okan Buruk ile yolların ayrıldıgˆını paylas¸tıgˆı bu video ile duyurdu.

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Etiketler: aykut kocaman tayfun korkut başakşehir
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