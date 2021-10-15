Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 2

Süper Lig'in 9. hafta maçında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı. Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 41 ve 83. dakikalarda Okaka ve 85. dakikada Gulbrandsen kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 59. dakikada Alex Teixeira ve 90+1'de penaltıda topun başına geçen Batshuayi'den geldi. Bu sonuçla Beşiktaş 17 puanda kalırken Başakşehir puanını 9'a yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray 'ı konuk edecek. Başakşehir ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

90' Bu arada maçın sonuna 6 dakika eklendi. 90' GOL! Penaltıda topun başına geçen Batshuayi Volkan ve topu ayrı köşelere gönderdi.Gol - Michy Batshuayi 90' Beşiktaş, 90+1. dakikada VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. 89' Başakşehir'de Mahmut Tekdemir yerini Zulj'a bıraktı.Mahmut Tekdemir - Peter Zulj 87' Artık Beşiktaş kalecisi Mert Günok dışında tüm futbolcular Başakşehir yarı alanında... Beşiktaş son bölümde tüm hatlarıyla yükleniyor.

85' GOL! Guldbransen attı Başakşehir farkı 2'ye çıkardıGol - Fredrik Gulbrandsen 83' GOL! Ani gelişen Başakşehir akınında sağ kanattan topu taşıyan Gulbrandsen'in ortasına kale alanı önünde boş kalan Okaka dokunduGol - Stefano Okaka 80' Ghezzal'ın kullandığı frikikte top baraja çarparak kornere çıktı. 79' Ghezzal yerde kaldı Beşiktaş tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. 77' Tolga Ciğerci'nin ceza sahasından çektiği sert şutu Mert Günok kornere çeldi. Başakşehir'de 76'Başakşehir'de Volkan Babacan sarı kart gördü.Sarı Kart - Volkan Babacan 75' Bir diğer değişiklikte de Deniz Türüç yerini Gulbrandsen'e bıraktı.Deniz Türüc - Fredrik Gulbrandsen Başakşehir'de iki değişiklik birden! Şener 75'Başakşehir'de iki değişiklik birden! Şener oyun a dahil olurken Caiçara saha kenarına geldi.Júnior Caiçara - Sener Özbayrakli 74' Beşiktaş çok etkili geldi! Sol çaprazdan ceza sahasına giren Batshuayi falsolu bir şut çıkardı kaleci Volkan parmak uçlarıyla top kornere çeldi. 73' Beşiktaş organize bir şekilde geldi. Ceza yayı üstünde topla buluşan Josef'in şutu kaleci Volkan'da kaldı. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Vida yerde kaldı ve penaltı bekledi. Karar aut. Necip itirazdan sarı kart gördü.Sarı Kart - 69'Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Vida yerde kaldı ve penaltı bekledi. Karar aut. Necip itirazdan sarı kart gördü.Sarı Kart - Necip Uysal 66' Kullanılan köşe vuruşunda Başakşehir savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 65' Ghezzal'ın etkili şutunda top Başakşehir savunmasından kornere çıktı.

62' Bu arada Başakşehir kulübesinde yardımcı antrenörlerden Selçuk Şahin sarı kart gördü. Başakşehir'de Chadli çıktı yerine 60'Başakşehir'de Chadli çıktı yerine Tolga Ciğerci girdi.Nacer Chadli - Tolga Cigerci 59' GOL! Epureanu'nun geri pasında Volkan Babacan topu uzaklaştırmakta zorlandı. Bu sırada araya giren Alex Teixeira, ceza sahası dışından uzak köşeye doğru iyi bir vuruş yaptı ve maça denge getirdi.Gol - Alex Teixeira

55' Frikikte topun başına geçen Ghezzal'ın şutu üstten auta çıktı. 54' Ghezzal yer kaldı Beşiktaş tehlikeli sayılabilecek bir noktadan frikik kazandı. Pozisyonda Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.Sarı Kart - Mahmut Tekdemir 53' Kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı. 52' Başakşehir gole çok yaklaştı! Deniz Türüç'ün savunma arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Chadli'nin şutunda kaleci Mert gole engel oldu ve ayaklarıyla topun kornere çıkmasını sağladı. 50' Beşiktaş etkili geldi! Larin ceza sahasına girmeden falsolu bir şut çıkardı top kaleci Volkan Babacan'da kaldı. 48' Başakşehir'de Ndayishimiye bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi için oyun durakladı. 46' Güven Yalçın da yerini Larin'e bıraktı.Güven Yalcin - Cyle Larin 46' Atiba çıktı Necip girdi.Atiba Hutchinson - Necip Uysal 46' Beşiktaş'ta ikinci yarının başında 3 oyuncu değişikliği var. Oğuzhan Özyakup kenara geldi yerine Alex Teixeira dahil oldu.Oguzhan Özyakup - Alex Teixeira

45' Beşiktaş'ta Rosier sarı kart gördü.Sarı Kart - Valentin Rosier 45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi. 44' Ghezzal'ın kullandığı kornerde Vida'nın kafa vuruşu kaleci Volkan'da kaldı.

41' GOL! Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mert'in sektirdiği topu kale önünde Okaka tamamladı ve top ağlarla buluştu.Gol - Stefano Okaka 38' Batshuayi ceza sahasına girmeden şutunu çekti savunmaya çarpan top kornere çıktı. 37' Beşiktaş gole yaklaştı! Batshuayi ceza sahası içinde Ndayishimiye'den topu kaptı. İçeri çevirdi. Epureanu son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 33' Başakşehir'de Mahmut'un derinlemesine pasıyla Okaka savunma arkasına hareketlendi, tehlikeyi sezen Mert Günok ceza alanını terk edip topu uzaklaştırdı. 30' Maçın ilk 30 dakikası geride kalırken gol sesi çıkmadı! Bu ana kadar Başakşehir bir net pozisyondan yararlanamazken Beşiktaş henüz büyük bir tehlike yaratamadı.

26' Bu kez Beşiktaş tehlikeli geldi. Soldan topla içeri kat eden Güven ceza sahasına girmeden şutunu çekti top kaleci Volkan'da kaldı. 24' Başakşehir gole çok yaklaştı! Ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Berkay Özcan'ın şutu direğin dibinden auta çıktı. 22' Beşiktaş etkili geldi! Ceza yayı üstünde topla buluşan Batshuayi'nin sert şutu savunmadan döndü.

18' Josef de Souza ceza sahası dışından şansını denedi top farklı şekilde auta çıktı. 14' Savunma arkasına atılan topta Batshuayi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşunda topu ağlara gönderdi ancak yan hakemin bayrağı havada... 12' Başakşehir etkili geldi! Sağ kanattan ceza sahası içine giren Caiçara şutunu çekti top yandan dışarı çıktı. 10' Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

6' İlk organize atak Başakşehir'den! Deniz Türüç ceza sahası içinde topla buluştu. Dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı. 5' Maçta ilk 5 dakikalık dilim orta alan mücadelesi şeklinde geçti.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, Güven, Batshuayi