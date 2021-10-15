Başakşehir - Beşiktaş

Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

15 Ekim 2021 Cuma - 19:09 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 20:31
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
26' Bu kez Beşiktaş tehlikeli geldi. Soldan topla içeri kat eden Güven ceza sahasına girmeden şutunu çekti top kaleci Volkan'da kaldı.
 
24' Başakşehir gole çok yaklaştı! Ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Berkay Özcan'ın şutu direğin dibinden auta çıktı.
 
22' Beşiktaş etkili geldi! Ceza yayı üstünde topla buluşan Batshuayi'nin sert şutu savunmadan döndü.
 
18' Josef de Souza ceza sahası dışından şansını denedi top farklı şekilde auta çıktı.
 
14' Savunma arkasına atılan topta Batshuayi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşunda topu ağlara gönderdi ancak yan hakemin bayrağı havada...
 
12' Başakşehir etkili geldi! Sağ kanattan ceza sahası içine giren Caiçara şutunu çekti top yandan dışarı çıktı.
 
10' Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
 
6' İlk organize atak Başakşehir'den! Deniz Türüç ceza sahası içinde topla buluştu. Dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.
 
5' Maçta ilk 5 dakikalık dilim orta alan mücadelesi şeklinde geçti.
 
İLK 11'LER
 
Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka
 
Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, Güven, Batshuayi

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