Başakşehir - Beşiktaş

MAÇTAN DAKİKALAR

26' Bu kez Beşiktaş tehlikeli geldi. Soldan topla içeri kat eden Güven ceza sahasına girmeden şutunu çekti top kaleci Volkan'da kaldı.

24' Başakşehir gole çok yaklaştı! Ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Berkay Özcan'ın şutu direğin dibinden auta çıktı.

22' Beşiktaş etkili geldi! Ceza yayı üstünde topla buluşan Batshuayi'nin sert şutu savunmadan döndü.