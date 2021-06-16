Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesini feshetti

Başakşehir tecrübeli sol bek Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözlemeşmesini feshettiğini duyurdu.

16 Haziran 2021 Çarşamba - 14:07
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Medipol Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesinin sona erdiğini ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını açıkladı.
 
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır. Boli Bolingoli-Mbombo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

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Etiketler: Boli Bolingoli-Mbombo başakşehir
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