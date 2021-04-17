Başakşehir'de Deniz Türüç'ün testi pozitif çıktı

Medipol Başakşehir'e Fenerbahçe maçı öncesi Deniz Türüç'ten kötü haber geldi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

17 Nisan 2021 Cumartesi - 23:28
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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
 
Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor" şeklinde konuştu.
 
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma, 18 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

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