Başakşehir'de Giuliano'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi!

Süper Lig'de Beşiktaş 'a 3-2 mağlup olan Başakşehir 'de Giuliano, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Karşılaşmayı yorumlayan Giuliano, "Kaliteli oyunumuzu gösterdik. İyi bir takımız, kaliteliyiz. Alışılmış Başakşehir gibi, kollektif oynama gayretindeydik. Beşiktaş mağlubiyetiyle kafamızı eğmeyeceğiz, dik tutacağız. Çünkü, önümüzde Manchester United maçı var. Bu maçı unutacağız" dedi.