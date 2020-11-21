Başakşehir'de Giuliano'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi!

Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Giuliano, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

21 Kasım 2020 Cumartesi - 21:39
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Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir'de Giuliano, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
Karşılaşmayı yorumlayan Giuliano, "Kaliteli oyunumuzu gösterdik. İyi bir takımız, kaliteliyiz. Alışılmış Başakşehir gibi, kollektif oynama gayretindeydik. Beşiktaş mağlubiyetiyle kafamızı eğmeyeceğiz, dik tutacağız. Çünkü, önümüzde Manchester United maçı var. Bu maçı unutacağız" dedi.
 
"BEŞİKTAŞ LEHİNE DÜDÜKLER ÇALDI"
 
Hakem kararlarını da eleştiren Giuliano, "Beraberlik golünü atabileceğimiz sırada hakem faul kararı verdi. Hakemin skoru etkileyecek hatası olmadı ama Beşiktaş lehine düdükler çaldı" ifadelerini kullandı.

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