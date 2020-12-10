Başakşehir'de Mehmet Topal'dan flaş 'ırkçılık' açıklaması!

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, Paris Saint-Germain'e 5-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

10 Aralık 2020 Perşembe - 0:44
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Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-1 mağlup olan Başakşehir'de Mehmet Topal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Mehmet Topal'ın açıklamaları;
 
"Bugün bizim için çok zor bir maçtı çünkü konsantrasyonumuz tamamen dağılmıştı. Tüm dünyanın bildiği gibi iğrenç bir olay yaşadık. Günümüzde hala cahil insanlar olduğu için böyle şeyler yaşanabiliyor."
 
İĞRENÇ BİR SALDIRI
 
Hakkımda söylenenler aşağılıkça ve iğrenç bir saldırı. Kendi vatandaşlarının yaptığı aşağılıkça olayı bize atarak kapatmaya çalışıyorlar. Benim Rumen halkına bir şey söylediğimi iddia ediyorlar. Ben hayatımda hiçbir zaman insanları yargılamadım.
 
ŞU AN FUTBOLU BIRAKIRIM
 
Ben kesinlikle aptalca şeyler söylemedim. Eğer bunu çıkartırlarsa, tam şu an futbolu bırakırım. Kendi vatandaşlarının yaptığı aşağılıkça suçu bize atarak kapatmaya çalışıyorlar

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