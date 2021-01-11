Başakşehir'de sürpriz ayrılık! MLS Ligi'ne gidiyor

YENİ ADRESİ MLS

İngiltere'de Fulham, Cardiff City gibi takımlarda forma giydikten sonra Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla ayak basan Kerim Frei, daha sonra 2017-2018 sezonunda Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, Visca gibi isimlerin de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. (Hürriyet)