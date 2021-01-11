Başakşehir'de sürpriz ayrılık! MLS Ligi'ne gidiyor

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Kerim Frei, MLS Ligi'ne gidiyor...

11 Ocak 2021 Pazartesi - 13:04
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Visca, Onyekuru, Mohamed ve İrfan Can'ın maliyetlerini görünce şok oldu Fatih Terim açıklaması dikkat çekti Başakşehir'den Galatasaray'a Diagne göndermesi Başakşehir Leo Duarte bombasını patlattı İki haftada 6 puan! Başakşehir 22 yaptı

Türkiye'de Beşiktaş forması giydikten sonra 2017-2018 sezonunda Başakşehir'in yolunu tutan Kerim Frei takımdan ayrılma kararı aldı.
 
Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ligde yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkıp toplamda 7 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, ayrılık için kulüpten de izin aldı. Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'un da transferini istediği fakat oyuncu tarafından olumsuz cevap aldığı öğrenildi.
 
YENİ ADRESİ MLS
 
Kerim'in kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği öğrenilirken yeni adresinin Amerika MLS olması bekleniyor. Bu ülkede talipleri olan Frei, transfer tekliflerini değerlendiriyor.
 
İngiltere'de Fulham, Cardiff City gibi takımlarda forma giydikten sonra Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla ayak basan Kerim Frei, daha sonra 2017-2018 sezonunda Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, Visca gibi isimlerin de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. (Hürriyet)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: kerim frei başakşehir
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
1 milyon euro'luk limit vardı Galatasaray ilk transferini yaptı! Fatih Terim'e müjdeli haberi verdiler 1 milyon euro'luk limit vardı Galatasaray ilk transferini yaptı! Fatih Terim'e müjdeli haberi verdiler
Fenerbahçe'ye Mesut Özil şoku! The Sun duyurdu taraftarlar kahrolduFenerbahçe'ye Mesut Özil şoku! The Sun duyurdu taraftarlar kahroldu Ezequiel Garay'ın eşinden çıplak fotoğraf Ezequiel Garay'ın eşinden çıplak fotoğraf Galatasaray Aytaç Kara'yı transfer ettiGalatasaray Aytaç Kara'yı transfer etti
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.