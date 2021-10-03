Başakşehir'den Emre Belözoğlu bombası!

Medipol Başakşehir 'de 3-1'lik Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından teknik direktör Aykut Kocaman istifasını sunmuştu. Yönetim dün deneyimli teknik adamın istifasını kabul etmişti.

TGRT Haber , teknik direktör arayışlarına başlayan Başakşehir'in Emre Belözoğlu ile anlaştığını ileri sürdü.

"Emre hoca zor görevin altından alnının akıyla kalktı"

Programda yorum yapan eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör Tarık Daşgün, "Emre hoca geçen sene zor bir misyon yüklendi. Bunun da altından alnının akıyla kalktı. 10 maçta 8 galibiyet aldı. İyi bir giriş teknik direktör için. Emre hocanın da bazı şeyleri ispatlaması gerekir. Hedefleri vardır. Önemli bir takım. Emre Belözoğlu ve Başakşehir için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.