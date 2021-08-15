Başakşehir'den flaş Mert Günok açıklaması

Başakşehir, tecrübeli kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdığını duyurdu.

15 Ağustos 2021 Pazar - 13:07
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İşte kulüpten yapılan açıklama: "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır.
 
Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız’ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. 
 
Mert Günok’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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Etiketler: başakşehir mert günok
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