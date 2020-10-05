Başakşehir'den iki bomba transfer!

Başakşehir Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç ve Giuliano'yu renklerine bağladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi - 22:16
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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü kiraladı. 
 
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. 
 
 
Açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. A Milli Futbol Takımı'mızda 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, kulübümüzde 23 numaralı formayı giyecek. Deniz Türüç'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
 
F.BAHÇE AÇIKLADI
 
Fenerbahçe'den de açıklama geldi: "Futbolcumuz Deniz Türüç’ün kiralık transferi için Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Deniz Türüç bir yıl boyunca Başakşehir forması giyecektir."
 
GİULİANO SÜRPRİZİ
 
Trt Spor'un haberine göre Başakşehir, Deniz Türüç'ten sonra daha önce Fenerbahçe forması da giyen Giuliano'yu kadrosuna kattı. Sağ kanat ve orta sahada görev yapabilen 27 yaşındaki milli futbolcu Türüç, sarı lacivertlilere Kayserispor'dan transfer olmuştu.
 

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Etiketler: deniz türüç Giuliano başakşehir
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