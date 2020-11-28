Başakşehir - Denizlispor (CANLI)

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Denizlispor'u konuk ediyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi - 15:59 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 17:26
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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Medipol  Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık  üstünlüğüyle tamamlandı.
 
 
Başakşehir 3-1 Denizlispor
 
11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Orta sahada topla buluşan  Chadli, savunmanın arkasına hareketlenen Gulbrandsen'e pasını attı. Norveçli  oyuncu ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunu atta ve meşin yuvarlak  köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
 
16. dakikada Denizlispor'un gelişen atağında Bakalorz'un pasıyla sağ  kanatta topla buluşan Sagal, Deniz Türüç'ten sıyrılıp ceza sahasına girdi. Dar  açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan da kaldı.
 
19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Rodallega'nın  şutu, savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Bakalorz yükselen topa kafayı vurdu,  meşin yuvarlak üst ağlara gitti.
 
21. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Visca, savunma  arkasına kaçan Gulbrandsen'e pasını gönderdi. Norveçli oyuncu, ceza sahasına  girdikten sonra şutunu çekti ve kaleci Pantilimon'un solundan meşin yuvarlağı  ağlara gönderdi: 2-0.
 
23. dakikada Gulbrandsen'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan  Demba Ba'nın şutunda, top kaleci Patilimon'dan döndü. Boşta kalan topa Mahmut  Tekdemir vurdu, meşin yuvarlak yanda auta gitti.
 
30. dakikada Sagal'ın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla  buluşan Rodallega'nın dönerek şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede meşin  yuvarlağı kontrol etti.
 
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona  erdi.
 
59. dakikada Demba Ba attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.
 
62. dakikada Özer Özdemir farkı ikiye indiren golü attı. 3-1
 
 
Stat: Başakşehir Fatih Terim 
 
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey
 
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Deniz  Türüç, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba
 
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa  Yumlu, Tiago Lopes, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega
 
Goller: Dk. 11 ve 21 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)
 
Sarı kart: Dk. 20 Tiago Lopes (Yukatel Denizlispor)
 
 
Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçından notlar 
Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor'u  konuk eden Medipol  Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın  ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. 
 
Buruk, ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda 3-2 yenildikleri  mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
 
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Mehmet Topal kadroda yer  almadı. Berkay Özcan, Alexandru Epureanu ve Bolingoli de yedekler arasında forma  şansı bekledi. Okan Buruk bu 4 oyuncunun yerine Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir,  Fredrik Gulbrandsen ve Nacer Chadli'ye ilk 11'de görev verdi. Bu değişiklikler  sonrasında ise Deniz Türüç sol bekte görev aldı.
 
İstanbul ekibinde, sakatlığı süren Junior Caiçara ise kadroda yer  almadı.
 
Fredrik Gulbrandsen ilk kez ilk 11'de
Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen bu sezon  ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.
 
Gulbrandsen, turuncu-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş  karşısında kaydettiği iki gole de imza atmıştı.
 
 
 

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Etiketler: Başakşehir Denizlispor süper lig
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