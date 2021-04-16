Başakşehir - Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek

16 Nisan 2021 Cuma - 10:54
Süper Lig'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir
'in Fenerbahçe 'yi konuk edeceği mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
17 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
18 Nisan Pazar:
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır