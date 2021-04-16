Başakşehir - Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek

Pazar günü oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fırat Aydınus, yaklaşık 2.5 yıl sonra bir Galatasaray maçında görev alacak.

16 Nisan 2021 Cuma - 10:54
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Süper Lig'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe 'yi konuk edeceği mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.
 
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
 
17 NİSAN CUMARTESİ:
 
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
 
16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
 
16.00 Trabzonspor -Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
 
 
18 Nisan Pazar:
 
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
 
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
 

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Etiketler: Başakşehir Fenerbahçe Cüneyt Çakır
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