Başakşehir - Galatasaray: 0 - 2

Süper Lig'in ikinci hafta maçında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelenin 14. dakikasında Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Galatasaray, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde sahneye Belhanda çıktı ve farkı 2'ye yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların puanı 6'ya yükseldi. Başakşehir ise henüz puan alamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

90' BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Sol kanattan yapılan ortaya çok iyi yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunu kaleci Fatih kurtardı. 90' Başakşehir'de Crivelli topu ağlara yolladı, ama öncesinde Gulbrandsen ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı. Pozisyon 87' Galatasaray gole yine yaklaştı! Başakşehir kalecisi Mert, önce Belhanda ardından Diagne'nin iki şutunu kurtarmayı başardı.

85' İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunu Aleksic yine ceza yayından gelişine bir şut denedi, vuruşu farklı şekilde auta gitti. 84' Başakşehir'de Aleksic'in ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti. Başakşehir sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

82' Medipol Başakşehir'de Visca yerini Gulbrandsen'e bıraktı.Edin Visca - Fredrik Gulbrandsen 79' Galatasaray 3. gole çok yaklaştı! Ryan Babel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mbaye Diagne, kale önünde müsait durumda gelişine vuruşunu yapıyor. Ancak açıyı iyi kapatan Mert Günok pozisyonu önlemeyi başarıyor.

76' Galatasaray farkı ikiye çıkardı! Babel'in topuk pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Belhanda'nın vuruşu ağları havalandırdı.Gol - Younès Belhanda Başakşehir Teknik Direktörü 72'Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü. 71' Galatasaray'da Falcao'nun yerine Diagne oyuna dahil olduFalcao - Mbaye Diagne 71' Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Etebo oyuna girdi.Sofiane Feghouli - Oghenekaro Etebo Galatasaray'da 71'Galatasaray'da Arda Turan yerini Babel'e bıraktı.Arda Turan - Ryan Babel 68' Başakşehir ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Aleksic'in kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü. 67' Demba Ba, Emre Kılınç'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Demba Ba

61' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmadan geri döndü. 58' Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Sarachi yerini Linnes'e bıraktı.Marcelo Saracchi - Martin Linnes 57' Galatasaray'da Saracchi bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Saracchi oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor. 54' Galatasaray'dan tehlike! Arda'nın sol kanattan yerden yaptığı ortasına ceza sahasında gelişine vuran Feghouli'nin şutunu kaleci Mert kurtardı. 51' Başakşehir etkili geldi! Visca'nın ceza sahasının sağ çaprazından içeri gönderdiği topu Demba Ba'dan önce kaleci Fatih kontrol etti. 50' Medipol Başakşehir ikinci yarıda topun sahibi. 47' Başakşehir'de İrfan Can'ın Crivelli'ye doğru attığı ara pasa kaleci Fatih hakim oldu. Başakşehir'de 46'Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Boli Bolingoli-Mboli oyuna girdi.Hasan Ali Kaldirim - Boli Bolingoli 46' Başakşehir'de Berkay Özcan'ın yerine Enzo Crivelli oyuna girdi.Berkay Özcan - Enzo Crivelli

45' Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 45' Medipol Başakşehir'de Mahmut, hakeme yaptığı itirazın ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Mahmut Tekdemir 40' Galatasaray ilk yarı boyunca topun kontrolünü rakibine hiç vermedi.

39' Medipol Başakşehir'de Epureanu, Falcao'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Alexandru Epureanu 33' Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. Kullanılan köşe vuruşunda Falcao'nun kafa vuruşunda ceza sahasına düşen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı. 30' Başakşehir'de İrfan Can'ın içeri ortaladığı topa Aleksic kafayı vurdu, şutu kaleci Fatih'in kucağında kaldı

23' Başakşehir gole yaklaştı! Luyindama'nın kaptırdığı topun ardından bir anda ceza sahasında topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunu Marcao kesti. 19' Galatasaray bu dakikalarda oldukça baskın. Sarı-kırmızılılar istediği gibi oyunu kontrol ediyor.

14' Penaltıda topun başına gelen Radamel Falcao, kaleci Mert Günok'un solunda topu ağlara gönderdi: 0-1.Gol - Falcao 12' Pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 11' Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Demba Ba topu uzaklaştırdı, Galatasaraylı oyuncular ise Demba Ba'nın topa eliyle dokunduğu yönünde itirazda bulunuyorlar. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan pozisyonu izliyor. 11' Galatasaray'da Feghouli'nin sağ kanattan ortasına Falcao vurmak üzereyken son anda araya giren Caiçara tehlikeyi uzaklaştırdı. 7' Başakşehir, sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Visca'nın kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında hiçbir arkadaşı dokunamadı.

4' Başakşehir'de Emre'nin hatalı pasıyla Demba Ba savunma arkasına sızdı, ama kalesini zamanında terk eden Fatih tehlikeyi uzaklaştırdı. 1' Ve karşılaşma Galatasaray'ın santra vuruşuyla başladı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk; Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi; Taylan Antalyalı; Feghouli, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç; Falcao

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Berkay, Visca, Demba Ba

Galatasaray'ın yedek kulübesi: Okan, Şener, Babel, Etebo, Linnes, Donk, Ömer, Jimmy, Ali Yavuz, Diagne.