Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig 2. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

16 Eylül 2020 Çarşamba - 12:57
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Geçtiğimiz hafta büyük heyecanla başlayan Süper Lig'de 2. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
 
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
 
İŞTE 2. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER
 
Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
 
Gençlerbirliği-Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
 
Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
 
Alanyaspor-Kayserispor: Erkan Özdamar
 
Beşiktaş -Antalyaspor: Halil Umut Meler
 
BB Erzurumspor-Sivasspor: Serkan Tokat
 
Kasımpaşa-Ç.Rizespor: Suat Arslanboğa
 
Gaziantep-Karagümrük: Alper Ulusoy
 
Başakşehir- Galatasaray : Atilla Karaoğlan
 
Fenerbahçe -Hatayspor: Ümit Öztürk
 
 

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Etiketler: Başakşehir Galatasaray hakem
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