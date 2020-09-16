Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

16 Eylül 2020 Çarşamba - 12:57
Geçtiğimiz hafta büyük heyecanla başlayan Süper Lig'de 2. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
İŞTE 2. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER
Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
Gençlerbirliği-Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Alanyaspor-Kayserispor: Erkan Özdamar
Beşiktaş -Antalyaspor: Halil Umut Meler
Gaziantep-Karagümrük: Alper Ulusoy
Başakşehir- Galatasaray : Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe -Hatayspor: Ümit Öztürk