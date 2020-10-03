Başakşehir - Göztepe (CANLI)

03 Ekim 2020 Cumartesi - 15:48
| Son Güncelleme : 03 10 2020 - 16:23
İstanbul Başakşehir
Göztepe maçı ile iki takım karşı karşıya geliyor. Göztepe ile oynadığı altı Süper Lig maçının beşini kazanan Başakşehir, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Göztepe'nin 2017/18 Süper Lig sezonundan bu yana en fazla yenildiği üç takımdan biri Başakşehir.
BAŞAKŞEHİR 0-0 GÖZTEPE
9. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırdığı topa Demba Ba'nın uzak mesafeden yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.
11. dakikada Başakşehir'de Aleksic'in soldan kullandığı serbest vuruşu İrfan Can, yumruklarıyla kornere çeldi.
11. dakikada sağ kanattan Başakşehir kornerini Visca kullanırken yaptığı ortaya Crivelli'nin vuruşu savunmadan döndü.
Başakşehir:
Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan
Ali, Mehmet Topal
, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Demba Ba.
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Brown.