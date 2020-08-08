Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı!

Şampiyon Başakşehir , Fenerbahçe'ye veda eden Hasan Ali Kaldırım'ı transfer ettiğini duyurdu.

Tecrübeli sol bek, İstanbul ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir’in açıklaması şu şekilde: "Kulübümüz, milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEOmuz Mustafa Eröğüt yer aldı. Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırıma ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

İşte Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe'ye vedası;

"2012 yılında başlayan Fenerbahçe maceram, 8 yılın ardından sona erdi. Kayserispor 'dan toy ve heyecanlı bir şekilde girdiğim bu kapıdan, kaptanlık mertebesine erişmiş, tecrübeli bir futbolcu olarak çıkıyorum. Artık bambaşka bir yolculuğa başlıyor ve zihnimde hep iyi anılarla ayrılıyorum Fenerbahçe'den. Benim bu kulübe transferimi sağlayan ve ömür boyu unutamayacağım bir şeref madalyasına sahip olmama vesile olan eski başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte bana zor zamanlarımda göstermiş oldukları destekten ötürü mevcut başkanımız Ali Koç ve yönetimine, 8 yıl boyunca uyum içinde çalıştığım hocalarıma ve teknik personele, her zaan biz futbolcuların tüm dertleriyle ilgilenen idari personele ve kulüp emekçilerine şükranlarımı sunuyorum.

Son olarak büyük Fenerbahçe taraftarına şunları söylemek istiyorum; oynadığım süre boyunca kimilerini mutlu, kimilerini mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin olduğum bir şey var ki, üç numaralı çubukluyu giymek için her zaman hazır olmak için tüm gayretimi gösterdim. Oynadığım ve oynamadığım her an motivasyonumu yüksek, iş ahlakımı ve disiplinimi en üst seviyede tutarak bu formaya arkamızdaki milyonlarca taraftara layık olmaya çalıştım. Şimdi üç numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasında bırakıyorum."

FENERBAHÇE'DEN HASAN ALİ AÇIKLAMASI

Şanlı Çubuklu formamızı 8 yıl boyunca 246 maçta şerefle taşımış, göstermiş olduğu istikrar ve profesyonellikle kaptanlık pazubandını koluna takmış, kendini sürekli geliştiren performansıyla Milli takımın da önemli bir parçası olmuş Hasan Ali Kaldırım ile yollarımız ayrılmıştır.

Hasan Ali Kaldırım’a, “kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasına bırakıyorum” diyerek veda ettiği formamız adına akıttığı her bir damla ter için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun Hasan Ali Kaldırım.