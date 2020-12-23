Başakşehir'in maç sonu paylaşımı ses getirdi

4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başakşehir Kulübü 'patlak top' görseli kullandı.

23 Aralık 2020 Çarşamba - 21:25
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Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
 
6. dakika Mahmut Tekdemir ile öne geçen turuncu-lacivertliler Nazım, Tisserand, Hustavo ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 4-1 mağluğ ayrıldı.
 
Başakşehir'de ayrıca teknik direktör Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
İMALI PAYLAŞIM GELDİ
 
Karşılaşmanın ardından Başakşehir'den imalı paylaşım geldi. Maaç sonu paylaşımında turuncu-lacivertliler patlak top kullandı.
 

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Etiketler: başakşehir fenerbahçe
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