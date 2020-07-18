Başakşehir'in rakibinden UEFA’ya seyircili maç başvurusu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir’in rakibi olan Kopenhag'ın UEFA’ya başvuru yaptığı ortaya çıktı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 10:06
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Başakşehir’in rakibi olan Kopenhag kulübü, karşılaşma öncesinde flaş bir başvuruda bulundu. İstanbul’da turuncu-yeşillilerin tek gollü galibiyetiyle sona eren ilk maçın ardından mart ayında oynanacak rövanş mücadelesi pandemi koşulları nedeniyle ertelenmişti.
 
Danimarka’da 5 Ağustos’ta oynatılacak müsabakayla ilgili olarak Kopenhag, UEFA’ya başvurduğu ortaya çıktı. Ev sahibi ekibin, karşılaşmanın Parken Stadı’nda seyircili bir şekilde oynatılmasını talep ettiği öğrenildi. Danimarka hükümetinden konuyla ilgili gerekli onayın alındığı, UEFA’nın kararının beklendiği belirlendi.
 
Avrupa kupalarındaki maçlar için seyircisiz oynatma kararı bulunmakla birlikte, sürecin gelişimine göre değişiklik yapılabileceği UEFA Başkanı Ceferin tarafından dile getirilmişti. Danimarka liginde son haftalarda sosyal mesafeli oturma düzeniyle seyircili maçların başlamış olmasını da iyi örnek olarak sunan Kopenhag, ilk ayağı seyircili oynanan Başakşehir eşleşmesinin rövanşını da seyircili oynama konusunda umutlu olduğu aktarıldı. (Milliyet)
 

 

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