Başakşehir'in yeni transferi Okaka İstanbul'a geliyor

Gol yollarında sıkıntı yaşayan Başakşehir Okaka ile anlaşmaya vardı.

07 Eylül 2021 Salı - 10:35
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Okaka geliyor
 
Tuttomercato sitesinde yer alan habere göre; Başakşehir, Udinese forması giyen Nijerya asıllı İtalyan forvet Stefano Okaka ile anlaşmaya vardı.
 
Sağlık kontrolünden geçecek
 
Haberde, 32 yaşındaki forvet oyuncusu dün gece İstanbul'a geldi ve bugün sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
 
Udinese kariyeri
 
Sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Okaka, Udinese ile çıktığı 75 maçta 18 gol ve 5 asist kaydetti.
 
Forma giydiği takımlar
 
Başarılı oyuncu daha önce Roma, Anderlecht, Sampdoria, Spezia, Modena, Brescia, ParmaFulham, Bari ve Roma Primavera gibi takımların da formalarını giydi.

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Etiketler: okaka başakşehir
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