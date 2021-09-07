Başakşehir'in yeni transferi Okaka İstanbul'a geliyor

Okaka geliyor



Tuttomercato sitesinde yer alan habere göre; Başakşehir , Udinese forması giyen Nijerya asıllı İtalyan forvet Stefano Okaka ile anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrolünden geçecek



Haberde, 32 yaşındaki forvet oyuncusu dün gece İstanbul 'a geldi ve bugün sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Udinese kariyeri



Sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Okaka, Udinese ile çıktığı 75 maçta 18 gol ve 5 asist kaydetti.

Forma giydiği takımlar

