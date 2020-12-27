Başakşehir - Kasımpaşa: 2-2

27 Aralık 2020 Pazar - 21:07
Süper Lig'in 15. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 sona erdi.
Başakşehir'in gollerini 27. dakikada Chadli ve 90+2. dakikada Visca kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 36. dakikada Yusuf Erdoğan
ve 85. dakikada Hodzic attı.
Kasımpaşa'da Aytaç Kara, 43. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Başakşehir 16 puanla 16. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 19 puanla 11. sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15' Başakşehir'de topun başına geçen Aleksic şutunu direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Ertuğrul topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
27' Edin Visca sol kanattan topu taşıdı ve ceza sahası içine girdi devamında pasını Chadli'ye çıkardı ve Belçikalı futbolcu boş kaleye golünü attı.
36' Kasımpaşa atağında savunma arkasına atılan derin topla Anıl buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı, ardından pasını Yusuf Erdoğan'a çıkardı. Yusuf Erdoğan boş kaleyi havalandırdı ve skor 1-1'e geldi
44' Kasımpaşa'da sarı kartı bulunan Aytaç Kara, Mahmut Tekdemir'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı
57' Köşe vuruşunun ardından Kasımpaşa, kontra atağa çıkmak isterken Rafael, Hajradinovic'i formasından çekti ve sarı kart gördü.
71' Kasımpaşa kontra atağa çıktı. Soldan içeri çevrilen ortayı kaleci Volkan tokatladı, devamında Koita'nın şutu yine kalecide kaldı
72' Başakşehir gole çok yaklaştı. Visca'nın sağ kanatta uzak mesafeden gönderdiği şut direkten döndü. Bu, Başakşehir'in maçta ikinci direkten dönen topu oldu
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan
, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali, Mahmut, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic