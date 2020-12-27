Başakşehir - Kasımpaşa: 2-2

Süper Lig'in 15. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa'da Aytaç Kara, 43. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Başakşehir 16 puanla 16. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 19 puanla 11. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15' Başakşehir'de topun başına geçen Aleksic şutunu direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Ertuğrul topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

27' Edin Visca sol kanattan topu taşıdı ve ceza sahası içine girdi devamında pasını Chadli'ye çıkardı ve Belçikalı futbolcu boş kaleye golünü attı.

36' Kasımpaşa atağında savunma arkasına atılan derin topla Anıl buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı, ardından pasını Yusuf Erdoğan'a çıkardı. Yusuf Erdoğan boş kaleyi havalandırdı ve skor 1-1'e geldi

44' Kasımpaşa'da sarı kartı bulunan Aytaç Kara, Mahmut Tekdemir'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı

57' Köşe vuruşunun ardından Kasımpaşa, kontra atağa çıkmak isterken Rafael, Hajradinovic'i formasından çekti ve sarı kart gördü.

71' Kasımpaşa kontra atağa çıktı. Soldan içeri çevrilen ortayı kaleci Volkan tokatladı, devamında Koita'nın şutu yine kalecide kaldı

72' Başakşehir gole çok yaklaştı. Visca'nın sağ kanatta uzak mesafeden gönderdiği şut direkten döndü. Bu, Başakşehir'in maçta ikinci direkten dönen topu oldu

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic