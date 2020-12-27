Başakşehir - Kasımpaşa: 2-2

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 sona erdi. 10 kişi kalan Kasımpaşa 90+2. dakikada yediği golle yıkılıdı. Bu sonuçla Başakşehir'in kazanamama serisi 6 maça yükseldi.

27 Aralık 2020 Pazar - 21:07
İLGİLİ HABERLER
Başakşehir'de Martin Skrtel şoku! Aşil tendonu koptu... Cristiano Ronaldo'ya "yüzyılın en iyi futbolcusu" ödülü Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - 3 Ali Koç'tan Samandıra çıkarması Galatasaray'da Feghouli açıklaması

Süper Lig'in 15. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 sona erdi.

Başakşehir'in gollerini 27. dakikada Chadli ve 90+2. dakikada Visca kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 85. dakikada Hodzic attı.
 
Kasımpaşa'da Aytaç Kara, 43. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
 
Bu sonuçla Başakşehir 16 puanla 16. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 19 puanla 11. sırada yer aldı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
15' Başakşehir'de topun başına geçen Aleksic şutunu direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Ertuğrul topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
 
27' Edin Visca sol kanattan topu taşıdı ve ceza sahası içine girdi devamında pasını Chadli'ye çıkardı ve Belçikalı futbolcu boş kaleye golünü attı.
 
36' Kasımpaşa atağında savunma arkasına atılan derin topla Anıl buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı, ardından pasını Yusuf Erdoğan'a çıkardı. Yusuf Erdoğan boş kaleyi havalandırdı ve skor 1-1'e geldi
 
44' Kasımpaşa'da sarı kartı bulunan Aytaç Kara, Mahmut Tekdemir'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı
 
57' Köşe vuruşunun ardından Kasımpaşa, kontra atağa çıkmak isterken Rafael, Hajradinovic'i formasından çekti ve sarı kart gördü.
 
71' Kasımpaşa kontra atağa çıktı. Soldan içeri çevrilen ortayı kaleci Volkan tokatladı, devamında Koita'nın şutu yine kalecide kaldı
 
72' Başakşehir gole çok yaklaştı. Visca'nın sağ kanatta uzak mesafeden gönderdiği şut direkten döndü. Bu, Başakşehir'in maçta ikinci direkten dönen topu oldu
 
İLK 11'LER
 
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali, Mahmut, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen
 
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Dün 'Benim elimde değil' demişti! Fatih Terim Belhanda'nın hesabını çoktan kesmiş... Yeni 10 numara... Dün 'Benim elimde değil' demişti! Fatih Terim Belhanda'nın hesabını çoktan kesmiş... Yeni 10 numara...
İşte Mesut Özil'in yeni adresi! Fenerbahçe, ABD, Katar... Hepsi fiyasko çıktıİşte Mesut Özil'in yeni adresi! Fenerbahçe, ABD, Katar... Hepsi fiyasko çıktı Kjaer ve Maksimovic bombası! Süper Lig'e geliyorlarKjaer ve Maksimovic bombası! Süper Lig'e geliyorlar Adı skandallarla anılıyordu! PSG'den ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyorAdı skandallarla anılıyordu! PSG'den ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.