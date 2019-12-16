Başakşehir – Konyaspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Avrupa Ligi’nde Alman temsilcisi Mönchengladbach’ı devirip bir üst tura çıkan Başakşehir , ligde zor dönemden geçen Konyaspor ’u ağırlıyor. Son 10 maçında sadece 1 galibiyeti olan Konyaspor için durumlar oldukça kötü gidiyor (3B 6M).

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Konyaspor’u konuk ettiği maçlarda kaybetmeyen Başakşehir, bu maçlarda 2 gol yedi ve 17 gol attı (6G – 2B).

Konyaspor’un son 10 maçından 2’si 2,5 ALT bitti.

Edin Visca, Konyaspor'a karşı iç sahada çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gol attı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Tek maç ve canlı bahis oynanabilen mücadelede, Misli.com üyeleri maç öncesi bahislerde %67 oynanma oranıyla ev sahibi Başakşehir’in mücadeleden galip ayrılacağını öngörüyor.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Misli.com’dan canlı bahis oynayabileceğiniz karşılaşmanın popüler canlı bahis oyunları ise “sıradaki golü kim atar?” ve “ Ev sahibi toplam gol” “Deplasman toplam gol” oyunları olarak göze çarpıyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?