Başakşehir'le görüşmüştü! James Rodriguez Al Rayyan'a gidiyor

Al Rayyan ile görüşüyor



Başakşehir teklif yapmıştı



Everton kariyeri



Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibiyie çıktığı 26 maçta 6 gol ve 9 asist kaydetti.