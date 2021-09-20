Başakşehir'le görüşmüştü! James Rodriguez Al Rayyan'a gidiyor

20 Eylül 2021 Pazartesi - 13:29
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton
forması giyen ve takımdan ayrılmak isteyen James Rodriguez, Katar
ve Birleşik Arap Emirlikleri takımlarıyla görüşüyor.
Al Rayyan ile görüşüyor
Katar medyasında yer alan haberlere göre; İngiltere
'den ayrılan James Rodriguez'in, Katar Ligi takımlarından Al Rayyan ile görüştüğü ve sağlık
kontrolünden geçeceği belirtildi.
Başakşehir teklif yapmıştı
Bilindiği üzere, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir
, Kolombiyalı yıldız oyuncuya transfer teklifinde bulunmuş ancak oyuncu bu teklifi kabul etmemişti.
Everton kariyeri
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibiyie çıktığı 26 maçta 6 gol ve 9 asist kaydetti.