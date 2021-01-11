Başakşehir Leo Duarte bombasını patlattı

Başakşehir, Milan'ın tecrübeli stoperi Leo Duarte ile anlaşmaya vardı.

11 Ocak 2021 Pazartesi - 7:39
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Medipol Başakşehir, Serie A ekibi AC Milan'ın Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi kiraladı. 24 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar turuncu lacivertli formayı giyecek.
 
2019 yılında Brezilya ekibi Flamengo'dan 10 milyon Euro karşılığında AC Milan'a transfer olan Duarte'nin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 2 Avrupa Ligi, bir de lig maçında toplam 117 dakika görev alan 24 yaşındaki stoper, ligin ikinci yarısında Medipol Başakşehir forması altında Süper Lig'de ter dökecek.
 

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Etiketler: leo duarte başakşehir
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