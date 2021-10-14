Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 futbolcu yok

Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir ise 2 galibiyet ve 6 yenilgi sonunda 15. sırada yer aldı.

Son 4 maçta kalesini gole kapatamadı

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.

N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman oynamayacak

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Miralem Pjanic'in durumu ise antrenman sonrası netlik kazanacak.

5 oyuncu döndü

Sakat ve hasta olan 5 oyuncunun ise milli arada tedavileri tamamlandı. Sakat oyunculardan Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza takıma katıldı.

Altay maçı öncesi yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero da karantina sürecini tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu 5 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

30. kez karşı karşıya

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 29 resmi maçta rakibine 8 kez üstünlük kurabildi. Medipol Başakşehir de Beşiktaş'ı 8 defa mağlup etmeyi başardı.

İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş geçen sezon rakibini 3 kez aynı skorla yendi

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Rekabette her iki ekip de birbirlerine 37'şer gol kaydetti.