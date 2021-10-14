Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 futbolcu yok

Yarın Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman forma giyemeyecek.

14 Ekim 2021 Perşembe - 11:02
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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
 
Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor. 
 
Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir ise 2 galibiyet ve 6 yenilgi sonunda 15. sırada yer aldı.
 
Son 4 maçta kalesini gole kapatamadı 
 
Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. 
 
Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2) ve Demir Grup Sivasspor (2-1) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı. 

 N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman oynamayacak 
 
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman yarınki karşılaşmada görev alamayacak. 
 
Sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Miralem Pjanic'in durumu ise antrenman sonrası netlik kazanacak. 
 
5 oyuncu döndü
 
Sakat ve hasta olan 5 oyuncunun ise milli arada tedavileri tamamlandı. Sakat oyunculardan Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza takıma katıldı. 
 
Altay maçı öncesi yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero da karantina sürecini tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu 5 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.
 
30. kez karşı karşıya
 
Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 29 resmi maçta rakibine 8 kez üstünlük kurabildi. Medipol Başakşehir de Beşiktaş'ı 8 defa mağlup etmeyi başardı. 
 
İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 
 
Beşiktaş geçen sezon rakibini 3 kez aynı skorla yendi 
 
Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.
 
Rekabette her iki ekip de birbirlerine 37'şer gol kaydetti.

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Etiketler: kenan karaman nkoudou mehmet topal başakşehir beşiktaş
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