Başakşehir maçı öncesi korona şoku!

22 Aralık 2020 Salı - 12:45
Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir idari personelin corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra
Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır"