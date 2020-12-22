Başakşehir maçı öncesi korona şoku!

Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir idari personelin corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

22 Aralık 2020 Salı - 12:45
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Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir idari personelin corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır"
 

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Etiketler: korona fenerbahçe
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