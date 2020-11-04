Başakşehir - Manchester United: 1 - 0

Başakşehir-Manchester United maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında Manchester United'i konuk ediyor.

04 Kasım 2020 Çarşamba - 20:04 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 21:15
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Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmalarında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Manchester United'ı konuk ediyor.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
13' Edin Visca'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Demba Ba, orta yuvarlak aldığı topla ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Demba Ba
Pozisyon 12' Edin Visca'nın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
Pozisyon 10' Van de Beek'in pasıyla cezas ahası sol çaprazında topla buluşan Shaw'ın yerden vuruşunda top direk dibinden dışarı çıktı.
Pozisyon 8' Manchester United etkili geldi. Maguire'nin ceza alanına doldurduğu topu arka direkteki Bruno Fernandes'in gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
Pozisyon 4' Başakşehir hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.
 
İLK 11'LER!
 
BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Aleksic, İrfan, Berkay, Visca, Deniz, Demba Ba.
 
MANCHESTER UNITED:Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Matic, Van de Beek, Mata, Fernandes, Rashford, Martial.
 
HAKEM: Davide Massa
SAAT: 20:55
YAYIN: beIN Sports 1

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