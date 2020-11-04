Başakşehir - Manchester United maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir Şampiyonlar Ligi H Grubu'na 0/2 ile başladı ama iki maçta da oyun olarak umut verdiği bölümler oldu. Ligde son 3 maçını kazanıp formda bir görüntüde olan temsilcimizde forvet bölgesinde ciddi bir sıkıntı mevcut! Demba Ba, Konya spor maçında kadroda değildi. Enzo Crivelli aynı maçı yarıda bıraktı. Fredrik Gulbrandsen muhtemelen koronavirüs karantinasında çünkü o da Konyaspor karşılaşmasında kadroda yoktu ama TD Okan Buruk dün yapılan basın toplantısında Demba Ba ve Crivelli için maç saatini bekleyeceklerini açıklarken Gulbrandsen hakkında tek kelime etmedi. Ravil Tagir ve Cemali Sertel gibi yetenekli gençler UEFA listesinde yok. Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara ve Nacer Chadli sakat.

Bu sezon iç sahada oynadığı 5 resmi maçta sadece 1 kez kazanabilen Manchester United, deplasmandaki 5 maçta ise fire vermedi. Koronavirüs karantinasındaki Alex Telles, sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile rehabilitasyon süreci devam eden Jesse Lingard; Türkiye'ye gelen kafilede yer almadı. Son lig maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anthony Martial ise ilk 11'deki yerine geri dönecek. TD Ole Gunnar Solskjaer; "Başakşehir zor bir takım, iyi oyunla 3 puanı alıp eve dönmek istiyoruz..." dedi. Norveçli teknik adamın David De Gea yerine eldivenleri Dean Henderson'a teslim etmesi şaşırtıcı olmaz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in bu sezon oynadığı 9 resmi maçın 7'si "2.5 ALT" bitti.

- Manchester United'ın bu sezon oynadığı 10 resmi maçın 8'i "2.5 ÜST" oldu.

- Manchester United, Türk takımlarına konuk olduğu son 2 Avrupa kupası maçını kaybetti. (0-1 vs Galatasaray & 1-2 vs Fenerbahçe)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United Kazanır" oldu! %59'lük kesim İngiliz devinin temsilcimiz Başakşehir karşısında kazanmasını bekliyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CAN TONGO GOLLERDEN YANA