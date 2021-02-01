Başakşehir, Ndayishimiye'yi açıkladı

Başakşehir, Ndayishimiye transferini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Yeni Malatyasporda oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiyeyi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEOmuz Mustafa Eröğüt yer aldı. Yeni Malatyasporda gösterdiği performansla dikkat çeken Burundi Milli takımının futbolcusu Youssouf Ndayishimiyeye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."