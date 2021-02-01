Başakşehir, Ndayishimiye'yi açıkladı

Medipol Başakşehir FK, Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi - 18:21 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 18:31
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Başakşehir, Ndayishimiye transferini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Yeni Malatyasporda oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiyeyi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEOmuz Mustafa Eröğüt yer aldı. Yeni Malatyasporda gösterdiği performansla dikkat çeken Burundi Milli takımının futbolcusu Youssouf Ndayishimiyeye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

 

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Etiketler: Youssouf Ndayishimiye Başakşehir transfer
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