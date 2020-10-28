Başakşehir - Paris Saint Germain: 0 - 1

MAÇTAN DAKİKALAR

Pozisyon 50' Bu kez Başakşehir tehlike yarattı. Bolingoli sol kanattan ceza alanına sokuldu. Ceza alanı içindeki Visca'ya pasını verdi. Visca ayağından aştı ve etkisiz bir vuruş yaptı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 2 dakika uzatma ilave edildi.

Pozisyon 38' Bu kez Başakşehir etkili geldi! Ceza alanı dışında topla buluşan Visca, kaleyi karşısına alıp köşeye çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Pozisyon 36' PSG gole yaklaştı! Sağ kanatta hareketlenen Florenzi, ceza alanı içindeki Mbappe'ye pasını verdi. Mbappe gelişine çok sert vurdu. Top yandan auta çıktı.

Pozisyon 32' PSG'nin sağ kanattan gelişen atağında Sarabia ortaladı, ceza alanı içindeki Kurzawa sol çaprazdan gelişine voleyi vurdu, top çerçeveyi bulmadı.

Pozisyon 29' PSG'nin kullandığı köşe vuruşunda Mert Günok boşa çıktı. Ceza alanı içinde Herera kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

Oyuncu Değişikliği 26' PSG'de sakatlanan Neymar yerini Sarabia'ya bıraktı.Neymar - Pablo Sarabia

Pozisyon 16' Başakşehir gole çok yaklaştı. Kendi yarı alanından çok iyi çıkan temsilcimizde orta alanda buluştuğu topla sağa doğru ilerleyen Crivelli gerilerden gelen Visca'yı gördü. Visca'nın ceza alanına girmeden şutunda yerden giden top direğin dibinden auta çıktı.

Pozisyon 13' Başakşehir yine iyi çıktı. Sağ kanattan ceza alanına doğru sokulan Visca önünü boşaltıp vuruşunu yapmak istedi. Ceza alanı ön çizgisinden çektiği şutta savunmaya çarpıp yön değiştiren topu kaleci Navas iki hamlede kontrol etti.

Pozisyon 11' Başakşehir etkili geldi. Sağ kanattan Rafael'in ortasına kale alanı içindeki İrfan Can yükseldi ancak istediği vuruşu yapamayınca kafasını sıyıran top ters taraftan ceza alanını terk etti. Devamında Deniz'in ortaladığı top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Pozisyon 7' Kendi yarı alanında topu alan Mbappe, sol taç çizgisi üzerinde topu atıp hızla ileri çıktı. Soldan içeriye giren Fransız yıldızın çaprazdan çektiği şutta top kaleci Mert'in kucağına gitti.

Sarı Kart 2' Başakşehir'de Enzo Crivelli maçın ilk sarı kartını gördü.Sarı Kart - Enzo Crivelli