Başakşehir, Robinho ile yollarını ayırdığını açıkladı...

Şampiyon Medipol Başakşehir, Brezilyalı oyuncu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

07 Ağustos 2020 Cuma - 16:32
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Süper Ligi şampiyonlukla noktalayan Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu Robinho için veda mesajı yayımladı.
 
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana takımın formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği bildirildi.
 
Açıklamada, "Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
 
 

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