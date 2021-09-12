Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan A Milli Takım açıklaması!

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'dan A Milli Takım açıklaması geldi.

12 Eylül 2021 Pazar - 20:54
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A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'le yollar ayrılırken yerine gelebilecek hocaların arasında Aykut Kocaman'ın adı da geçiyor.
 
Yerli antrenörleri olumsuz şekilde nitelendirmeye çalışanların olduğunu belirten Kocaman, "Kılavuzluk yapan kargalar var. Asıl en büyük sorun onlar. Küçük dünyalarıyla büyük şeyler anlatıyormuş gibiler. Yerli antrenörleri olumsuz şekilde nitelemeye çalışan kılavuz kargalar var. En büyük sorun sanki onlar." diye konuştu.
 
Milli Takım konusunda bir talebinin olmadığını ancak teklif gelmesi durumunda hayır denmeyeceğini söyleyen Kocaman, "Milli Takım dendiği zaman başka bir seviye orası. Tartışılacak bir yer değil. Böyle bir talebim yok. Ama talep olursa hayır denmez." dedi.

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