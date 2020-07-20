Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un '7' uğuru!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un kariyerindeki önemli istatistikler dikkat çekiyor.

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:07
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Medipol Başakşehir’in 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşması, ‘7’ rakamının teknik direktör Okan Buruk’a ne kadar uğurlu geldiğini ve hayatında ne denli önemli yer tuttuğunu gösterdi.
 
19 Ekim 1973’te İstanbul’da dünyaya gelen Buruk, 47 yaşında teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.
 
Başta Galatasaray olmak üzere profesyonel futbol kariyerinde oynadığı takımlarda ağırlıklı olarak 7 numarayı giydi.
 
Profesyonel kariyerindeki ilk resmi galibiyetini 17 Mayıs 1992’de Galatasaray’ın Bakırköyspor’u 5-3 yendiği maçta elde ederken 2 gol attı.
 
Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde 7 kez Türkiye Kupası kazandı (Galatasaray 5, Beşiktaş 1, Akhisarspor 1).
 
27 yaşında iken (6 Temmuz 2001) İtalya’nın Inter takımına transfer oldu.
 
Süper Lig’de forma giydiği 279 maçta 35 gol atarken, 47 asist yaptı.
 

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