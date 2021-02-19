Başakşehir - Trabzonspor

MAÇTAN DAKİKALAR

16' Sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta Djaniny'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

8' Bakasetas'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Djaniny'den önce kalesini terk eden Mert Günok topa sahip oldu.

5' Maçın başında Başakşehir oyunu kendi yarı sahasında kabul ediyor. Trabzonspor topa daha çok sahip olan taraf.