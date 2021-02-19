Başakşehir - Trabzonspor

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

19 Şubat 2021 Cuma - 18:20 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 20:05
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
42' Trabzonspor bu dakikalarda oyunu Başakşehir yarı sahasına yıktı.
39' Başakşehir'de sakatlanan Deniz Türüç yerini Gulbrandsen'e bıraktı.Deniz Türüc - Fredrik Gulbrandsen
30' Karşılaşma bu dakikalarda sakatlıklar nedeniyle sürekli duruyor.
25' Trabzonspor gole yaklaştı. Ekuban'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazda kaleci Mert'le karşı karşıya kalan Yunus Mallı, açısı daralınca topu kale önüne çevirdi. Savunma topu kornere gönderdi.
19' Başakşehir etkili geldi. Savunmadan seken topu ceza sahasında Fernandes önünde buldu. Hugo son anda araya girerek rakibine şut şansı vermedi.
16' Sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta Djaniny'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde üstten dışarı gitti.
8' Bakasetas'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Djaniny'den önce kalesini terk eden Mert Günok topa sahip oldu.
5' Maçın başında Başakşehir oyunu kendi yarı sahasında kabul ediyor. Trabzonspor topa daha çok sahip olan taraf.
 
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
 
Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Berkay, Deniz Türüç, Fernandes, Crivelli.
 
Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı , Bakasetas, Ekuban, Djaniny.
 
 

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