Başakşehir-Trabzonspor

27 Ocak 2021 Çarşamba - 19:49
| Son Güncelleme : 27 01 2021 - 21:09
Süper Kupa Finali'nde son lig şampiyonu Medipol Başakşehir
ile son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor
kozlarını paylaşıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
21' Berat'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yerden şutunda top kaleci Mert'te kaldı.
16' Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Fermandes'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
10' Trabzonspor oyunu rakip yarı alana yıkarken, Başakşehir rakibini kendi yarı sahasında karşılıyor.
6' Sol kanatan Flavio'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma topu ön direkte uzaklaştırdı.
5' Karşılaşma düşük tempoda başladı.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan
Ali, Mehmet Topal
, Azubuike, Deniz, Aleksic, Fernandes, Demba Ba.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.