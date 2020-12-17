Başakşehir - Turgutluspor: 7-0

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda Başakşehir, Turgutluspor’u konuk etti. Başakşehir mücadeleyi 7-0 kazanarak adını üst tura yazdırdı. Fredrik Gulbrandsen attığı 3 golle yıldızlaştı

17 Aralık 2020 Perşembe - 20:56
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 Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda Başakşehir, Turgutluspor’u konuk etti. Başakşehir rakibini 7-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.
 
Başakşehir'in gollerini  5. dakikada D. Aleksic 58. dakikada Demba Ba, 65. dakikada Kerim Frei 69. dakikada Nacer Chadli 69. 83. ve 90+2.dakikalarda Fredrik Gulbrandsen kaydetti.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
5' Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Chadli'nin ara pası sonrası Cemali'nin içeri çevirdiği topu Demba Ba bıraktı, Aleksic ceza alanı ön çizgisinden köşeye yerden sert vurdu
 
29' Berkay Özcan'ın kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top az farkla üstten auta gitti
 
35' Başakşehir'de bu kez Chadli sol çaprazdan son çizgiye inerken vuruşunu yaptı, kaleci Can direk dibinden topu kornere çeldi
 
58' Muhammed Emin'in pasında Giuliano topuğuyla bıraktı, bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba, Can'ı da çalımlayıp topu boş ağlara yolladı
 
65' Başakşehir'de Aleksic sağ çaprazdan sol ayağının dışıyla kale önüne doğru ortasını yaptı, Kerim Frei diziyle dokundu
 
69' Aleksic'in uzun mesafeli pasıyla sağ kanatta boş durumda topu alan Chadli karşı karşıya kaldı ve kaleciyi çalımlayıp topu boş ağlara yolladı
 
79' Mete Kaan'ın pasıyla savunma arkasında topu alan Gulbrandsen, kaleciyi de çalımlayıp topu boş ağlara yolladı
 
83' Giuliano'nun derinlemesine attığı müthiş pasla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen, ilk golünde olduğu gibi yine kaleciyi çalımlayıp topu ağlara yolladı
 
90+2' Sağ kanattan içeri sokulan Uğur Uçar'ın kale ağzına yerden pasında Gulbrandsen şık bir dokunuş yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı

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