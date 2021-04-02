Başakşehir ve Gençlerbirliği'nde 1'er pozitif vaka!

Medipol Başakşehir'de 1 futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.



Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.