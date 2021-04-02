Başakşehir ve Gençlerbirliği'nde 1'er pozitif vaka!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Gençlerbirliği'nde 1'er futbolcu koronaya yakalandı.

02 Nisan 2021 Cuma - 17:18
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Medipol Başakşehir'de 1 futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. 
 

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
 
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
 
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Etiketler: gençlerbirliği başakşehir korona
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